Już dziś (wtorek) na Stadionie Energa w Gdańsku wystąpi zespół Guns N’Roses. Przed grupą zagra amerykański zespół Killing Joke, a także Virgin. Nie jest tajemnicą, że Doda jest wielką fanką Guns N’Roses oraz Slasha, więc nic dziwnego, że przygotowała dla niego specjalny prezent, który zamierza wręczyć mu na scenie. Jest to rower stworzony na zamówienie - rama ma kształt gitary, podobnie jak pedały. Do tego wygrawerowano datę urodzin muzyka. Podejrzewamy, że prezent zachwyci Slasha, bo jazda na BMX-ie to jego wielkie hobby!

Koncertowa stylizacja Dody już gotowa!

Z kolei fanów gwiazdy z pewnością zachwyci jej stylizacja. Wiemy już, co artystka założy na scenę. Będzie to ręcznie zdobiona suknia przygotowana przez Patrycję Kujawę. Do niej Doda dobierze błyszczące buty YSL, które pokochała m.in. Rihanna. Serwis Refinery29 informuje, że ten model obuwia kosztuje 10 tysięcy dolarów, co jednak nie przeszkadza gwiazdom w zajmowaniu kolejki na liście oczekujących! Myślicie, że warto?

W tej kreacji Doda wystąpi na koncercie

Kreacja została specjalnie spersonalizowana z myślą o gwieździe!

Buty YSL pokochała zarówno Doda, jak i Rihanna! Ten model kosztuje 10 tysięcy dolarów!