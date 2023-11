Trencz nigdy nie wychodzi z mody. To rodzaj płaszcza, który znajduje się wśród dziesięciu klasycznych ubrań, które każda kobieta powinna mieć w swojej szafie, obok białej koszuli i czarnych szpilek. Pasuje praktycznie do każdej stylizacji: sportowej, codziennej i wieczorowej. Idealnie sprawdza się wiosną i jesienią. Z całą pewnością warto mieć go w swojej szafie! Wiedzą o tym gwiazdy i często wybierają stylizacje z trenczem w roli głównej! Do grona fanek tego modelu należy Małgorzata Rozenek-Majdan! Ostatnio zaprezentowała się w szarym, idealnie skrojonym płaszczu od Łukasza Jemioła. Znaleźliśmy podobne modele w przystępnych cenach, które zaczynają się już od 129 zł!

Reklama

Z czym możemy zestawić trencz?

Klasyczne trencze to hit tej wiosny i znajdziemy je niemal we wszystkich sieciówkach. Modne są zarówno ponadczasowe modele w kolorach: beż, szary i czerń, jak i wariacje na temat trencza np. płaszcz ze sztucznej skóry czy w mocnym kolorze. To jaki model wybierzemy, zależy od tego z czym chcemy go łączyć. Klasyczne beżowe trencze pasują zarówno do szpilek, sneakersów czy botków. Taki model z pewnością posłuży nam kilka sezonów! Jednak jeśli planujemy zakup kolejnego trencza, możemy pozwolić sobie na płaszcz w mocnym kolorze lub nietypowy fason. Zobaczcie, jakie propozycje dla Was wybraliśmy z topowych sieciówek! Może znajdziecie wśród nich idealny trencz dla siebie.