Dzień bez stylizacji Małgorzaty Rozenek możemy uznać za stracony. Na szczęście gwiazda dostarcza nam wystarczająco dużo looków, zazwyczaj chętnie łącząc luksusowe marki z tymi łatwo dostępnymi dla każdego. Tym razem jednak w swojej najnowszej stylizacji wybrała połączenie ubrań z górnej półki. Małgorzata Rozenek postawiła na kurtkę MMC, nerkę Gucci, a także bluzę marki La Mania. To właśnie ona zwróciła naszą uwagę!

Z czym nosić bluzę w stylu Małgorzaty Rozenek?

Bluzy mimo sportowego charakteru już dawno temu wkroczyły na salony. Można je nosić do wszystkiego - od klasycznych dżinsów, po sukienki i spódnice. Śmiało więc łącz różne style, baw się modą i nie bój się eksperymentów. Możesz oczywiście także inspirować się stylizacją Małgorzaty Rozenek - do czarnej bluzy dobierz czerwone (lub w jakimkolwiek innym kolorze) skórzane spodnie. To bezpieczne i jednocześnie stylowe rozwiązanie.

Gdzie kupić bluzę w stylu Małgorzaty Rozenek

Bluza marki La Mania, którą wybrała Małgorzata Rozenek, kosztuje 490 złotych. Jest minimalistyczna, ma oryginalny kaptur z suwakiem i napis "Love is love" czyli "miłość to miłość".

Nie każda z nas może sobie pozwolić na wydanie blisko 500 złotych na bluzę, dlatego znaleźliśmy podobne modele w znacznie niższych cenach. W popularnych sieciówkach, takich jak: Zara, H&M, Bershka czy House można kupić klasyczne czarne bluzy z różnymi hasłami: od zabawnych, po manifestujące podejście do życia, aż po nazwy ulubionych zespół czy seriali. Zobaczcie propozycje bluz i... na zakupy!

