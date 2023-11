1 z 11

Nowy sezon = nowe buty. Czy istnieje lepsza opcja na płynne przejście w sezon wiosenny niż białe sneakersy? Oczywiście są one w trendzie (i były, i będą) – ale ich największą zaletą jest to, że w iście magiczny sposób pasują do absolutnie wszystkiego, z czym tylko zechcecie je połączyć. A do tego są wygodne. Czego chcieć więcej?

Więcej: Sportowe buty na platformie: tenisówki, sneakersy, creepersy czy Air Maxy – które wybrać i jak je nosić?

Wybraliśmy dla was 10 najlepszych par spośród tego, co ma do zaoferowania nowy sezon. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć najlepsze białe sneakersy na wiosnę/lato 18.

Więcej: Sneakersy: propozycje sportowych i eleganckich stylizacji. Pomysły na zestawy ze sneakersami na koturnie