Szpilki można z powodzeniem nosić niemal do wszystkiego. Jeśli jednak są zdobione, uważniej należy komponować strój. Szpilki z kokardką mogą być dopełnieniem kreacji weselnej, sprawdzą się też w stylizacji do pracy i na wypad na miasto.

Szpilki z kokardką dodają uroku

Buty na szpilce same w sobie są bardzo eleganckie i kobiece, modelują nogi i całą sylwetkę. Jeśli natomiast szpilki mają ozdoby, efekt kobiecości i elegancji może być spotęgowany. Skórzane szpilki z kokardką dopełnią szykowny strój do pracy. Elegancka ołówkowa spódnica lub sukienka podkreślą biodra i talię jeszcze mocniej, gdy będą w towarzystwie butów z wysokimi obcasami. Natomiast szpilki z kokardką w tym towarzystwie nieco zamieszają – w zależności od koloru i kroju butów możemy nieco ocieplić stylizację i dodać jej lekkości. Urokliwe będzie też połączenie spinek do włosów czy opasek w kształcie kokardki ze szpilkami z kokardką, tym bardziej jeśli będą w tym samym kolorze.

Letnie sukienki w towarzystwie szpilek z kokardkami

Szpilki z kokardką są nieocenione jako element stylizacji letniego wyjścia na miasto. Rozkloszowana sukienka w kwiaty będzie tym bardziej akcentowała kobiecość, gdy połączy się ją z jednolitymi szpilkami z kokardką. Tego typu buty pasują też do lekkich i zwiewnych sukienek, o ile mają naprawdę wysoki obcas i odkrywają piętę lub palce.

Przełamanie surowości szpilkami z kokardką

Wysoki i cienki obcas współgra też ze spodniami różnego typu, zarówno tymi w kant, jak i rurkami czy dżinsami. W zależności od modelu i koloru mogą dopełnić wizerunek albo nieco go przełamać. Szpilki z kokardką sprawdzą się zwłaszcza jako element nadający całej stylizacji bardziej kobiecego charakteru. Jeśli zdobienie jest na boku buta, śmiało można takie obuwie zestawić ze spodniami bez ozdób, np. suwaków na nogawkach. Jeśli szpilki mają intensywny kolor i nietypowe, mniej foremne kokardki, będą pasowały też do podartych albo mocno przecieranych dżinsów.

