Karmelek Przybysz Sikorski tym samym dołącza do grona naszych ulubionych celebryckich piesków. Czy tak jak Czarek Lis założy swoja własne konta w social mediach, czy może będzie raczej najsłodszą ozdobą świata na zdjęcich Sylwii i Artura? Tego jeszcze nie wiemy, ale jesteśmy pewni, że wygląda co najmniej równie słodko, co inne gwiazdorskie pieski.