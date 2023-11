1 z 11

Co w 2017 roku świadczy o sukcesie? Inspirująca twórzość, wyniki sprzedaży, a może liczba nagłówków gazet, które o Tobie piszą? Otóż nie, o popularności wśród millenialsów świadczy tylko i wyłącznie to ilu masz followersów.

W myśl tej zasady Sylwia Przybysz jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce! Wokalistka i YouTuberka – (kariera Sylwii zaczęła się od wrzucania coverów na platformę społecznościową) – ma zaledwie 18 lat (28 sierpnia będzie obchodzić 19. urodziny), a na koncie ma już kontrakt z wytwórnią My Music i hity o 7-cyfrowych liczbach odtworzeń.

Myślicie, że to nic takiego, a Sylwia to muzyczny żółtodziób? Niech Was nie mylą pozory – wokalistkę na instagramie śledzi ponad pół miliona osób, a jeśli wierzyć komentarzom pod jej zdjęciami, dla wielu z nich Sylwia jest ikoną stylu.

Jak ubiera się 18-letnia wokalistka? Styl ikony millenialsów jest bardzo prosty – czy to denimowa kurtka z frędzlami czy białe sneakersy, wokalistka buduje swoje stylizacje dookoła jednej, mocnej rzeczy i dobiera do niej pasujące dodatki. Czy Sylwia wkrótce będzie dyktować trendy?

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej stylowi Sylwii Przybysz i wybraliśmy jej 10 looków, które możecie z łatwością skopiować używając tego co macie już w szafie.