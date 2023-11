Sukienki w sezonie wiosenno-letnim to prawdziwy must have w szafie każdej kobiety. Dzięki tej jednej części garderoby możemy stworzyć prostą i efektowną stylizację. W tym sezonie sukienki "rządzą", a wśród nich na pierwszy plan wysuwają się dziewczęce modele z falbankami. Pokochała je też Julia Wieniawa, która nosi kwieciste sukienki do prostych sandałków na słupku. Zobaczcie, gdzie można kupić modele w stylu gwiazdy. Nasze propozycje nie zrujnują waszego portfela!

Kwieciste sukienki z falbanami to hit sezonu!

Kwieciste sukienki z bufiastymi rękawami i falbanami prezentują się bardzo dziewczęco. Można je nosić na co dzień, podczas wieczornych wyjść, a jeśli założymy do nich kurtkę jeansową i botki mamy festiwalowy look. Co ważne pasują do nich prawie wszystkie buty! Możemy zestawić je z sandałkami, szpilkami, botkami, czy białymi trampkami. Wybór sukienek z falbankami jest naprawdę ogromny i kobiety w każdym rozmiarze znajdą coś dla siebie. Zobaczcie, jakie propozycje znaleźliśmy dla Was!

