Sukienka z falbanami przy rękawach to propozycja dla kobiet, które uchodzą za miłośniczki stylu boho i latino. Takie kreacje świetnie sprawdzą się w okresie wiosennym i letnim – z powodzeniem można założyć je na plażę i spotkanie ze znajomymi, a nawet na wesele. Przy dobieraniu dodatków do sukienki z falbanami zaleca się zachować umiar. Najlepiej postawić na stonowaną biżuterię, a także buty i torebkę w jednolitej kolorystyce.

Jeszcze do niedawna falbany były utożsamiane z archaicznym stylem naszych babć. Mimo to już od kilku sezonów ubrania z tym akcentem, pojawiają się w kolekcjach topowych projektantów. Falbany nawiązują do XVIII-mody francuskiej, a także stylu latino i boho.

Sukienka z falbanami przy rękawach – dla kogo?

Fason sukienki z falbanami przy rękawach należy dopasować do typu i rozmiaru sylwetki. Dla kobiet puszystych najodpowiedniejsze będą sukienki luźne z małymi falbankami. Na znacznie więcej mogą pozwolić sobie panie szczupłe i wysokie – ciekawym rozwiązaniem jest wybór sukienki ołówkowej z opuszczonymi ramionami i dużą falbaną przy rękawach. Taka kreacja dobrze spisze się na weselach i innych uroczystościach, wymagających eleganckiego ubioru. To propozycja adresowana do kobiet odważnych i pewnych swojej seksualności. Sukienka z dużymi falbanami przy rękawach polecana jest również paniom o figurze gruszki – taka kreacja optycznie wyrównuje dysproporcje sylwetki. Zrezygnować powinny z niej natomiast kobiety o figurze jabłka, ponieważ sukienka z falbanami, może optycznie poszerzyć sylwetkę.

Sukienka z falbanami a odzież wierzchnia

Sukienki z falbanami mogą być niekiedy bardzo problematyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o dobór odzieży wierzchniej. W przypadku kreacji casualowych można postawić na kurtkę dżinsową, skórzaną lub zamszową. Z kolei do sukienki eleganckiej najlepiej założyć trencz, etolę lub obszerny szal.

Sukienka z falbanami – dodatki

Kobiety, które decydują się na założenie sukienki z falbanami, powinny zachować umiar w dodatkach. Do eleganckiej kreacji dobrze sprawdzi się subtelna biżuteria, wykonana ze szlachetnych kruszców. Z kolei do sukienki z falbanami w stylu boho można założyć kolczyki chwosty i sznurkowe bransoletki. Ta sama zasada obowiązuje również w doborze butów i torebki do sukienki z falbanami.