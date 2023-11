3 z 7

Kurtki jeansowe, które co jakiś czas wracają do łask to krótkie dopasowane modele. Są one idealne dla kobiet praktycznie o każdym rozmiarze. W takim fasonie zaprezentowała się ostatnio Marcelina Zawadzka. Gwiazda postawiła na jeansowy total look, w którym prezentowała się bardzo seksownie. Decydując się na dopasowaną kurtkę jeansową warto wybrać model elastyczny, aby czuć się w nim komfortowo. Zobaczcie, gdzie można kupić modne fasony!

