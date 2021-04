Agnieszka Woźniak-Starak w ponadczasowej przejściowej koszuli z ekologicznej skóry. Prowadząca "Dzień dobry TVN" przywitała wiosnę w rockowym stylu

Agnieszka Woźniak-Starak wybiera na co dzień bardzo klasyczne stylizacje. Szyku dziennikarka zawsze zadaje nietypowymi dodatkami. Tym razem zamiast kontrowersyjnych butów, Agnieszka wybrała charakterystyczną, zadającą szyku koszulę z ekologicznej skóry. Taki dodatek potrzebuje tylko dopasowanego, mało kontrastującego tła. Prezenterka dobrała garderobę idealnie, podoba Wam się taka stylizacja?

Skórzana koszula z frędzlami umiejscowionymi na kieszeniach w trochę za dużym rozmiarze to strzał w dziesiątkę. Taką koszulę w szafie warto mieć z dwóch powodów. Po pierwsze, możemy pod spód włożyć cokolwiek i wygląda to dobrze, po drugie taka koszula posłuży nam dwojako i na co dzień i jako przejściowy "płaszcz" w niby ciepłe, a jednak chłodne dni wiosny.

Agnieszka pod spód włożyła biały T-shirt z nadrukiem i czarne legginsy. Postawiła także na kozaki na płaskim obcasie, sięgające do kolan. To bardzo bezpieczne i niewymagające rozwiązanie, które robi świetny efekt. Dziennikarka jednak nie byłaby sobą, gdyby nie dołożyła jakiegoś kolorystycznego dodatku. Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na torebkę w orientalne wzory utrzymane w złoto-czerwonych ciepłych kolorach. Całość wygląda świeżo, modnie i z rockowym pazurem. Tej stylizacji nie można nic dodać i nic ująć!

Też tak uważacie?

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na piękną, ponadczasową koszulę ze skórzanej skóry.

Koszula śmiało może pełnić funkcję płaszcza przejściowego na wiosnę.

Agnieszka Woźniak-Starak wydłużyła i wyszczupliła swoją sylwetkę ubierając się niemal w całości w czarny kolor.