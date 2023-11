Met Gala to jedna z najważniejszych imprez w branży mody. Co roku wydarzenie przyciąga największe gwiazdy mody i rozrywki, które prezentują na czerwonym dywanie kreacje uszyte specjalnie na ten dzień. Zobaczcie, które gwiazdy na tegorocznej Met Gali 2019 zaprezentowały najpiękniejsze stylizacje!

Met Gala 2019- najpiękniejsze kreacje gwiazd!

W tym roku to już 71. edycja Met Gali, której gospodarzem była sama Anna Wintour, redaktor naczelna amerykańskiej edycji "Vogue". Wydarzenie odbywa się w Metropolitan of Art i inauguruje otwarcie wystawy, nawiązującej do eseju Susan Sontag z 1964 roku, Notes of Camp w którym pisarka odniosła się do pojmowania sztuki w sztuczny, przesadzony sposób. Taki był też motyw przewodni tegorocznej Met Gali 2019- Camp: Notes on Fashion. Zobaczcie zatem, jak największe gwiazdy zinterpretowały ten temat…

Poniżej zobaczcie, kto pojawił się na gali i jak wyglądały zjawiskowe suknie najwiekszych gwiazd na Met Gali 2019!