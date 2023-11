1 z 3

Justin Bieber i Hailey Baldwin mają kryzys?

Takie zdjęcia to już przeszłość. Justin Bieber i Hailey Baldwin bardzo rzadko uśmiechają się będąc w swoim towarzystwie. Częściej spoglądają smutno w dół lub zakrywają twarze przed fotoreporterami. Choć jeszcze niedawno chwalili się swoją miłością w magazynie "Vogue", podobno między nimi nie jest najlepiej. Wszystko przez stan psychiczny Justina Biebera. Nie jest tajemnicą, że muzyk od lat boryka się z depresją. Jeszcze niedawno był także uzależniony od alkoholu, używek i seksu. Dla Hailey zdecydował się zawalczyć o siebie i swoje zdrowie. Wygląda jednak na to, że dopadły go demony przeszłości...

