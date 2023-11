Kim Kardashian przyzwyczaiła już nas do tego, że co jakiś czas wywołuje aferę. Przypomnijmy, że od tego też zaczęła się jej kariera, która trwa dobrych 20 lat. Co więcej, Kim Kardashian związała się z raperem, który również lubi wywoływać wokół siebie zamieszanie. Nic dziwnego, że ich córka rośnie na kolejną kontrowersyjną celebrytkę. Jej ostatnie zachowanie wprawiło w osłupienie matki na całym świecie.

North West w makijażu

North West uważana jest za jedno z najlepiej ubranych dzieci na świecie. Córka Kim Kardashian inspiruje wielkich projektantów. Dom mody Balmain specjalnie dla niej projektuje urocze żakiety czy też sukienki. North West zasiada też ze swoimi rodzicami w pierwszym rzędzie na największych pokazach mody. Plotka głosi, że dziewczynka sama wybiera swoje stylizacje. Czy ostatnia z nich, którą założyła na niedzielną mszę, również była jej autorstwa?

North West na nabożeństwo organizowane przez jej ojca wybrała czarną sukienkę na ramiączkach. Całość uzupełniła mocnym makijażem. 5-letnia North West postawiła na... czarne usta! Jaka była reakcja internautów? Nie trudno się domyśleć, że część matek była zdruzgotana tym widokiem.

- Jest urocza, ale dlaczego maluje usta do kościoła? Jest zbyt młoda, żeby nosić make up - To, że Kim pozwala 5-letniej córce malować usta, jakby miała 21 lat, jest niedorzeczne! Dziwię się, że Kanye to akceptuje - Widząc North w tej sukience i pomadce idącą do kościoła, aż krew mnie zalewa - piszą internauci.

Też was to oburza?

North West świetnie bawiła się na nabożeństwie

North West to jedno z najlepiej ubranych dzieci na świecie

