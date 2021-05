Spodnie dresowe w stylu Pauliny Sykut. Podobne kupisz już za 39,99 zł [Sinsay, House, Reserved, Mohito]

Modne dresy to wykonane z miękkiej bawełny spodnie i wygodne bluzy z kapturem, które możemy łączyć z eleganckimi dodatkami. Największą popularnością cieszą się spodnie dresowe w kolorze szarym. Stały się one absolutnym must have każdego, kto chce podążać za najnowszymi trendami. Co dobrać do spodni dresowych, aby wyglądać w nich modnie Jeżeli uwielbiasz wygodę i sportowy look postaw na maksymalnie dwa kolory – np. szara bluza z nadrukiem i zielone spodnie. Do tego – szczególnie zimą, świetnie pasuje pikowany bezrękawnik lub kurtka oraz nadal bardzo popularne buty emu. Taki styl jest bardzo swobodny a skomponowanie go w przemyślany sposób spowoduje, że będzie również świetnie się prezentował. Glam dres – jak komponować stylizacje Jeżeli wykorzystujemy dres w miejskiej stylizacji, zawsze sprawdza się skomponowanie stylizacji na zasadzie kontrastu stylów. Można go używać w ten sam sposób, co uniwersalnych jeansów. Dlatego do szarych spodni będzie pasowała koszula z kołnierzykiem np. w modny indyjski print, ciężka złota bransoleta lub zegarek oraz czarne balerinki lub botki. Torebka wcale nie musi być sportowa można wykorzystać w takiej stylizacji torebkę miejską np. listonoszkę lub bawełnianą torbę z modnym nadrukiem. Wykonane z dzianiny spodnie o dresowym kroju w kolorze czarnym i zakończone w kostce ściągaczem doskonale będą prezentowały się ze szpilkami i t-shirtem z nadrukiem oraz bawełnianą marynarką. Połączenie tego stroju z torbą na laptopa da nam niecodzienny pomysł na formalny strój do pracy. Sportowe akcesoria, takie jak gumowe bransoletki, zegarki, czapka z daszkiem czy sportowe botki na koturnie są doskonałym uzupełnieniem stylizacji glam dres. Dresowe sukienki, płaszcze i spódnice Najbardziej znane modowe marki, takie jak Chanel czy Moschino, wprowadziły tkaniny dresowe oraz kroje sportowych ubrań do swoich kolekcji. Są to...