3 z 5

W końcu jednak przyszedł czas na zmianę nr 1. i Selena ścięła swoje włosy. Krótka fryzura do ramion była bardzo modna, choć nie robiła już takiego piorunującego wrażenia. Jednak to, co teraz zrobiła Selena ze swoimi włosami, przechodzi wszelkie domysły i oczekiwania!

Zobacz: Selena Gomez przeszła przeszczep nerki! Na Instagramie zdradza szczegóły swojej choroby