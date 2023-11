Niejedna z nas zazdrości Selenie Gomez pięknych, zadbanych włosów. Co młoda gwiazda robi, aby jej fryzury zawsze wyglądały tak świetnie? Okazuje się, że od lat polega na produktach Pantene. Niedawno została nawet ambasadorką marki!

Jestem zachwycona nową odżywką Pantene 3 Minute Miracle! Wiem, że mogę używać jej po każdym myciu włosów i wystarczą zaledwie 3 minuty, by naprawiła zniszczenia. Nowa formuła posiada inteligentną technologię, która odnajduje, naprawia i wzmacnia uszkodzone obszary. Odżywka łatwo się spłukuje, dlatego mogę używać jej na całej długości włosów: od nasady, aż po same końce. To moja nowa tajna broń! - mówi Selena Gomez.