Justin Bieber i Selena Gomez znów są razem?! Wszystko wskazuje na to, że marzenia fanów pary wreszcie się spełniły! Plotki o ich powrocie do siebie zaczęły się już jakiś czas temu, ale wybuchły ze zdwojoną siłą, gdy Selena rozstała się z The Weekndem. Następnego dnia gwiazda już została przyłapana z Bieberem - kładła głowę na jego ramieniu! Zobaczcie na kolejnych stronach najnowsze wspólne zdjęcia pary.

Zobacz: Justin Bieber zaprojektował… kolekcję białych T-shirtów. W ich reklamie towarzyszy mu córka słynnej modelki!

November 1: Selena seen out and about with Justin Bieber in Los Angeles, California. pic.twitter.com/e7nUSXlplY — LifeWithSelG™ Media (@LWSGMedia) 1 listopada 2017