Krótka, czerwona sukienka, ognistoczerwone usta - Petra Nemcova wie, jak wyglądać jednocześnie dziewczęco i... seksownie! W trakcie odbywającego się w Paryżu Tygodnia Mody modelka pojawiła się na pokazie kolekcji haute couture Elie Saab. Czeska piękność założyła podkreślającą talię, rozkloszowaną sukienkę w kolorze zgaszonej czerwieni - odcień doskonale podkreślił chłodną urodę Petry! Do tego wysokie sandałki z frędzlami, czarno-złota kopertówka i szminka w kolorze dopasowanym do kreacji... My jesteśmy zachwyceni! Wy też?

