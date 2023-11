1 z 6

Od momentu, w którym Meghan Markle stanęła u boku księcia Harry'ego przed ołtarzem w sukni według projektu Clare Waight Keller dla Givenchy minęło równo 10 dni. Od tamtej pory o jej kreacji powiedziano już wszystko – od przypisywania sukni feministycznego wydźwięku, zarzucenia projektantce plagiatu aż po wysyp tanich „projektów inspirowanych" z sieciówek. Nie ma cienia wątpliwości, że biała, prosta suknia Givenchy jest najgłośniejszym elementem garderoby roku.

W ciągu ostatnich dni emocje, które wszyscy odczuwaliśmy w związku z royal wedding zdążyły już nieco opaść. Dlatego uznaliśmy, że nadszedł czas żeby do tablicy wezwać ekspertów, którzy na co dzień projektują stałe kolekcje – a równolegle do nich tworzą suknie ślubne.

Jakie były ich pierwsze myśli po zobaczeniu sukni, co wybór Givenchy oznacza dla branży mody, jak wypadła w porównaniu ze ślubną kreacją Kate od McQueena i w co sami ubraliby księżną? Postanowiliśmy zapytać Łukasza Jemioła, Agatę Ulę Rzepniewską z Marlu, Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego, Blankę Jordan i Zuzannę Wachowiak z Bizuu oraz Macieja Zienia o ich zdanie na temat najgłośniejszej sukni roku. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby przeczytać ich odpowiedzi.

