Księżna Kate ma poważną konkurentkę w kwestii stylu. Podczas kiedy "efekt Kate" od dawna jest faktem na Wyspach Brytyjskich, coraz częściej mówi się również o szale zakupowych, który wywołuje każde publiczne pojawienie się Meghan Markle. Narzeczona księcia Harry'ego (ślub zaplanowano na 19 maja) ogromne zainteresowanie wśród Brytyjczyków. Szczególnie za sprawą swoich modowych wyborów. Choć Meghan Markle, podobnie jak księżna Kate, stawia na klasykę, to jednak w jej stylizacjach widać zamiłowanie do obowiązujących trendów i odrobinę amerykańskiego luzu. Najnowszy look doskonale to oddaje!

Meghan Markle i książę Harry spotkali się z młodzieżą w jednej z londyńskich stacji radiowych. W czasie spotkania narzeczona księcia miała na sobie beżowy płaszcz o najmodniejszej obecnie długości do połowy łydki. Pozornie nic specjalnego? Otóż nie! Meghan Markle sprawiła, że ten model natychmiast stał się hitem i wyprzedał się jak świeże bułeczki. Sprawdziliśmy markę i cenę! Sprawdź na kolejnych stronach!

