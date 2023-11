Oczywiście, nie było to tylko parę przypadkowych śmieszków. Nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, że widząc zdjęcia toczka Markle, o popularnym emoji w kształcie kupy pomyślał sobie każdy. Psst, kupa Meghan jest projektem luksusowego kanadyjskiego kapelusznika Maison Birk i kosztuje 5000 zł.

Don’t know what you mean David pic.twitter.com/B5CMDvsTng

look I'm sorry but pic.twitter.com/2TgLm0NtjQ

Not sure wearing a MrWhippy poo on your head is entirely appropriate for a Royal church visit #MeghanMarkle ????????????#MrHankytheChristmas poo pic.twitter.com/92VhHISFLv

— JENNY BLYTH (@blythie7) 25 grudnia 2017