Cały look składa się z rzeczy od młodej polskiej marki Manifiq & Co. Chociaż mogłyście jeszcze o niej nie usłyszeć – brand jest stosunkowo nowy – to dziewczęce, eleganckie i odrobinę wiktoriańskie ubrania projektu Manifiq & Co z metką made in Poland noszą Klaudia Halejcio, Małgorzata Socha, Dorota Gardias Kasia Zielińska czy Edyta Górniak. Ile kosztują ich rzeczy?