Asymetryczne swetry są nietuzinkowym elementem garderoby. Jeszcze do niedawna nosiły je kobiety, które nie bały się eksperymentować z modą, zaś obecnie bardzo często na ulicy można spotkać panie ubrane w ten sposób. Najlepiej zestawiać taki sweter ze spodniami o fasonie rurek, dopasowaną spódnicą i sukienką „tubą”.

Moda na asymetrię pojawiła się już jakiś czas temu. W wielu popularnych sieciówkach można znaleźć ubrania o asymetrycznym kroju, np. sukienki z falbanami, spódnice z przedłużanym dołem czy bluzki z odkrytym ramieniem.

Asymetryczny sweter – dla kogo?

Asymetryczny sweter najlepiej sprawdzi się u osoby szczupłej, która nie ma wyraźnie zarysowanego wcięcia w talii. Dobrze będzie wyglądał także na kobiecie o filigranowej budowie ciała. Sweter o asymetrycznym fasonie z powodzeniem mogą nosić także niskie panie. Powinny go zakładać także kobiety o małym biuście, ponieważ tego typu sweter może go podkreślić.

Z czym zestawiać asymetryczny sweter?

Asymetryczny sweter nie należy do klasycznych ubrań, które można zestawiać praktycznie ze wszystkim. Tego typu sweter najlepiej prezentuje się ze spodniami o fasonie rurek. Z powodzeniem można go nosić również z cygaretkami i legginsami. Asymetryczny sweter dobrze sprawdzi się także z ołówkową spódnicą i sukienką typu tuba. Najlepiej wybierać sweter o jednolitym kolorze i zestawiać go również z tego typu ubraniami. Warto również postawić na stonowaną kolorystykę – zbyt wyrazista może być przytłaczająca i odwracać uwagę od asymetrii, która w stylizacji powinna grać główną rolę. Warto podkreślić, że podstawową zasadą przy wybieraniu tego typu ubrań jest zachowanie umiaru w asymetrii. Z tego powodu najlepiej wybierać jeden asymetryczny element ubraniowy.

Dodatki do asymetrycznego swetra

Główną rolę w stylizacji powinien grać asymetryczny sweter, dlatego najlepiej zrezygnować z nazbyt zwracającej uwagę biżuterii na rzecz subtelnego wisiorka czy bransoletki. Dobrze sprawdzi się minimalistyczna biżuteria w stylu skandynawskim. Ta sama zasada dotyczy również torebki i obuwia. W tym wypadku najlepiej postawić na tzw. klasyczne dodatki, które charakteryzują się uniwersalnością.