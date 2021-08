Paulina Sykut doskonale czuje trendy na jesień i zimę 2020/2021. Prezenterka posiada już w swojej szafie najmodniejszy model butów trwającego sezonu. "The combat boots" to powrót do lat 90. jednocześnie mieszkanka luzu, wygody i wojskowego stylu! Miłośniczki mody w tym sezonie stawiają na masywny i zdecydowany look i odważnie łączą go z delikatnymi stylizacjami. Spójrzcie na propozycję od Pauliny Sykut. Zobacz także: Oto najdziwniejsze buty na świecie! Agnieszka Woźniak-Starak z "Dzień Dobry TVN" i tak je założyła Moda na jesień 2020: Paulina Sykut w butach w stylu "The combat boots" Oto idealna alternatywa dla klasycznych sztybletów, kowbojek i botków na wysokim obcasie. "The combat boots" to trzewiki w wojskowym stylu. Moda z lat 90. znowu zagościła na sklepowych półkach. Kobiety tej jesieni stawiają na wygodę i praktyczność. Ten model butów dzięki swojej masywności zapewnia wygodę oraz idealnie sprosta nieprzewidywalnym warunkom atmosferycznym - zarówno jesiennym jak i zimowym! Paulina Sykut zdecydowała się na sznurowane trzewiki marki Ryłko. Ten model kosztuje 429,99 zł i pochodzi z kolekcji RKO. Charakterne i masywne obuwie idealnie komponują się w połączeniu z jej delikatną stylizacją. Zobacz także: Moda na jesień 2020: Paulina Sykut w białym kombinezonie za ponad 8600 zł w "Tańcu z Gwiazdami! Paulina Sykut uwielbia podążać za trendami. Buty w tym stylu pokochały Instagramerki. Model butów Pauliny Sykut to Ryłko z kolekcji RKO i kosztują 429,99 zł. Buty Pauliny Sykut-Jeżyny to niezwykle uniwersalna propozycja na jesień 2020. "The combat boots" będą do pasować do większości waszych stylizacji.