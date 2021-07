Ta spódnica Pauliny Sykut-Jeżyny optycznie wysmukla uda i biodra! Wiemy gdzie ją dostaniecie

Paulina Sykut-Jeżyna nie przestaje zachwycać swoimi letnimi stylizacjami. W tym sezonie gwiazda zdecydowanie stawia na sukienki i spódnice, w których wygląda obłędnie! Co więcej, piękna prowadząca "Taniec z gwiazdami" znów udowodniła, że nie trzeba wydawać fortuny, aby wyglądać jak milion dolarów. Gwiazda pokazała się w spódnicy z popularnej sieciówki, którą dostaniecie w super cenie. Co więcej, taki model optycznie wysmukla, a to zdecydowanie czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym. Zobaczcie sami!

Paulina Sykut-Jeżyna w wyszczuplającej spódnicy na lato

Paulina Sykut-Jeżyna po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd! Prowadząca "Taniec z gwiazdami" doskonale zna się na modowych trendach, a jej stylizacyjne propozycje zawsze przyciągają wzrok tysięcy internautek. Ostatnio gwiazda zachwyciła swoją oryginalną torebką wyglądającą jak wachlarz, jak również piękną wzorzystą sukienką z Reserved, za którą zapłaciła jedynie 139,99 złotych.

Fanki gwiazdy doceniają to, że Paulina Sykut-Jeżyna potrafi znaleźć w popularnych sieciówkach prawdziwe modowe perełki w świetnych cenach i do tego wygląda w nich oszałamiająco! Tak się stało również i tym razem. Prezenterka pochwaliła się przepiękną żółtą spódnicą midi w efektownym rozcięciem, do której dobrała różową bluzkę z ciekawym wzorem. Zobaczcie sami, jak pięknie wygląda w tym zestawie gwiazda!

Jak się okazało, model spódnicy, który wybrała Paulina Sykut-Jeżyna, dostaniecie w Zarze w fantastycznej cenie - kosztuje jedynie 99,90 złotych. Spódnica midi z rozcięciem i wysokim stanem doskonale podkreśli talię, a ponadto optycznie wysmukli biodra i uda. Ten fason nada twojej sylwetce idealnych proporcji, a co więcej będzie świetnie prezentował się zarówno, gdy dobierzesz do niego szpilki, jak i sneakersy czy sandałki. To absolutny must have na lato!

Mat. prasowe

I jak Wam się podoba? Skusicie się na taki model? Bo my na pewno! Paulina Sykut-Jeżyna po raz kolejny inspiruje swoimi stylizacjami, a my już nie możemy się doczekać jej kolejnych genialnych outfitów! W tym sezonie gwiazda bardzo często stawia na genialne spódnice i sukienki, którymi podkreśla swoją przepiękną figurę.