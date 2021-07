Paulina Sykut-Jeżyna w hitowej sukience za 479 złotych. W Reserved dostaniesz podobną za 60 zł!

Paulina Sykut-Jeżyna tym razem zaprezentowała się w pięknej sukience, jednak ta kreacja nie należy do najtańszych. Niemalże identyczny model udało nam się znaleźć w popularnej sieciówce w świetnej cenie.

Paulina Sykut-Jeżyna kocha sukienki! Rzadko kiedy na ekranie telewizorów zobaczycie prezenterkę w spodniach. Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do oglądania jej pięknych sukni wieczorowych, w których występuje na przykład w programie "Taniec z Gwiazdami". Na Instagramie dziennikarki odnaleźć można jednak wiele innych stylizacji, które idealnie nadają się do noszenia na co dzień, tak jak na przykład ta genialna sukienka! Zobaczcie sami.

Zobacz także: Trendy lato 2021: Paulina Sykut-Jeżyna zachwyca w sukience za 80 złotych! Wiemy gdzie ją dostaniecie

Paulina Sykut-Jeżyna w hitowej sukience na lato 2021

Paulina Sykut-Jeżyna lubi wyglądać modnie nie tylko przed kamerami, ale i poza nimi. Na Instagramie prezenterki z łatwością znaleźć można stylizacyjne inspiracje na każdą okazję. Tym razem dziennikarka zamieściła na swoim profilu zdjęcia w sukience, którą świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na specjalną okazję.

Wydłużająca nogi, krótka sukienka, wykonana z przyjemnej tkaniny wiskozowej jest idealną propozycją na lato. Długość sukienki pozwala na wyeksponowanie nóg, a gumka w pasie pięknie podkreśla talię, dzięki czemu powyższy model pasuje niemalże do każdego typu sylwetki. Falbany u dołu sukienki sprawiają, że kreacja jest lekka i zwiewna, a biała bawełniana tasiemka na rękawach dodaje jej dziewczęcości. Pudrowo różowa sukienka w delikatny kwiecisty wzór to zdecydowanie rzecz, która trafia w gusta wielu kobiet.

Sukienka Pauliny Sykut-Jeżyny to jednak wydatek blisko 500 złotych. Jednak jeśli szukacie podobnych propozycji, ale w niższych cenach, to podobny model możecie znaleźć np.: w Reserved. Teraz dostaniecie go na wyprzedaży za jedynie 60 złotych! I jak? Skusicie się na taki model?