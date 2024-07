Lata 60. do dziś jest uznawane są za jedną z najbardziej różnorodnych dekad w historii mody. Fasony z tamtych czasów są wzorem do naśladowania dla współczesnych projektantów.​

Lata 60. to przede wszystkim czas rewolucji seksualnej, zespołu The Beatles i pojawienia się ruchów społecznych hippisów i pacyfistów. Wszystkie te wydarzenia miały ogromny wpływ na modę, która odzwierciedlała nastroje społeczne. Mini, pierwsze stroje bikini, lekkie i zwiewne sukienki hippie, a naprzeciwko wyrafinowane, proste, symetryczne sukienki, eleganckie żakiety, wysokie obcasy. Moda lat 60. jest trudna do scharakteryzowania, ale poznajmy jej 7 najważniejszych „modowych” cech:

Prostota – sukienki w latach 60. były skromne i proste. Nawet elegancki żakiet ze spodniami szyty był z myślą o tym, że nie może być to strój ekstrawagancki tylko skromny (przykładem mogą być stylizacje samej Jacquline Kennedy).

Symetria – ubrania były bardzo symetryczne tak, by, nie rzucały się w oczy. Zawsze starano się zachować odpowiednie proporcje pomiędzy górą, a dołem stroju, przez co stylizacje miały wyważony smak i styl (stylizacje Twiggy Lawson).

Geometria – moda lat 60. pokochała geometryczne kształty nie tylko w postaci wzorów na ubrania, ale nadała taki kształt samym ubraniom. Pudełkowe płaszcze, kołnierze w trójkąty i proste sukienki przypominające zarysem prostokąty.

Styl hippie – obok wyważonego stylu wielkiego świata mody w latach 60. pojawił się również szalony styl grupy społecznej – hippisów. Charakteryzuje się on przede wszystkim zwiewnymi sukienkami, koszulami i spódnicami, a także kwiecistymi akcentami na głowie oraz wzorami na ubraniach.

Styl mod – stylizacja pochodząca z Wielkiej Brytanii, ale w Ameryce podbiła serca stylistów. Sukienki w kształcie litery A, sportowe kurtki, jaskrawe kolory i charakterystyczna kreska pod dolną powieką – tym właśnie charakteryzowała się moda buntowniczych kobiet z lat 60.

Styl skin – pod koniec szalonej dekady lat 60. w modzie zaczęły pojawiać się całkowicie odmienne trendy, niż wymienione wcześniej. Grupa skinów to całkowite zaprzeczenie wcześniejszych stylów – w miejsce skromnych i prostych sukienek weszły ostrzyżone włosy, buty Martensy i skórzane czarne lub jeansowe kurtki.

Sztuczne rzęsy – wydawałoby się, że sztuczne doklejanie rzęs to domena współczesnych kobiet, jednak pojawienie się tego produktu odbyło się w niezwykłej dekadzie lat 60. Matką sukcesu sztucznych rzęs stała się Marylin Monroe, która rozsławiła je na cały świat.

