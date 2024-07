Spodnie piramidy były trendy w latach 80. Budziły wiele emocji i nosili je praktycznie wszyscy. Przypominają obecny must have – Mom Jeans. Charakteryzują się wysokim stanem i szerokimi, zwężanymi nogawkami.

Spodnie piramidy – jak wyglądały?

Piramidy szyte były z cienkiego jeansu. Spodnie miały wysoki stan, były szersze w udach, miały zaszewki i zwężały się w kostkach. Żeby być trendy, należało je podwinąć. Wyróżniały się dużym logo „Pyramid” na tylnej kieszeni spodni i złotą blaszką. Te spodnie musieli mieć wszyscy! Królowały na bazarach i zdominowały modę lat 80. Mężczyźni łączyli je z równie modnymi tureckimi sweterkami w geometryczne wzory. Pulower obowiązkowo wpuszczano w spodnie, aby uwidocznić charakterystycznego wielbłąda na naszywce tylnej kieszeni. O to chodziło! Kobiety do spodni dobierały sportowe lub eleganckie obuwie i luźne, oczywiście wpuszczone, bluzki. Obecnie do łask wracają „mamuśkowe dżinsy” - Mom Jeans, które tak jak piramidy są luźniejsze i mają wysoki stan. Te spodnie można łączyć ze szpilkami, trampkami, obcisłymi koszulkami i krótkimi topami. Moda lat 80. powraca!

