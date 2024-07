Moda na PRL, w tym przede wszystkim ubrania, gadżety i wyposażenie wnętrz, jest wynikiem żywego zainteresowania minioną epoką. Obecnie coraz częściej kobiety sięgają po ubrania z młodości swoich mam i babć, odkrywając w nich charakter powojennej Polski. Co ciekawe, często w celu przywołania wspomnień w postaci prezentu retro, wręczane są pamiątki z PRL-u, np. papierosy i słodycze z minionej epoki oraz charakterystyczne kartki na zakupy.

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) sposób ubierania się był nie tylko wizytówką człowieka, ale również manifestacją swoich poglądów, często sprzecznych z ówczesnym interesem władzy państwowej.

Stroje z lat PRL-u – jak ubierały się kobiety minionych czasów?

Moda damska z PRL-u była bardzo zróżnicowana, bowiem okres ten oficjalnie trwał od 1952 do 1989 r. W latach 50. i 60 XX stulecia dominowały ubrania wykonane własnoręcznie, często przerabiane ze starych, już niemodnych ciuchów. Moda tego okresu rozwijała się wraz z rosnącym zainteresowaniem muzyką jazzową, kabaretami oraz zagranicznym kinem. W latach 50. pojawiły się dżinsy, które były obiektem pożądania wielu młodych kobiet. Dla większości z nich nie były one jednak dostępne, a o nowe ubrania nie było łatwo. Dlatego przerabiano stare buty i szyto ubrania z różnych przedziwnych materiałów, np. starych spadochronów wojskowych. Często zmieniano ich kolory, za pomocą dostępnych w sklepach barwników. W latach 70. najgorętszym hitem były dzwony, czyli mocno rozszerzane na dole dżinsy. Nosiły je nie tylko kobiety, ale również mężczyźni, bardzo często zestawiając je z kolorowymi koszulami w paski lub w kratę. Nieodłącznym atrybutem mody w PRL-u były samodzielnie farbowane T-shirty w koła oraz poszarpane na dole bluzki. Młode kobiety, żeby się wyróżnić, często zakładały kolorowe rajstopy w kropki. Zazwyczaj zestawiały je z plisowaną spódnicą, która dzisiaj widnieje w najnowszych kolekcjach znanych sieciówek. Nie należy zapominać również o słynnych butach z PRL-u, które dziś wracają w różnych, nieco odświeżonych odsłonach. Wówczas największą popularnością cieszyły się martensy, które przywożone były zza granicy. Z racji tego, że były one bardzo drogie, często zastępowano je tańszymi butami wojskowymi. Moda z PRL-u kojarzy się również z: ortalionowymi dresami, milicyjnymi kurtkami, kolorowymi bransoletkami i dwurzędowymi marynarkami.

Gadżety PRL-u – super pomysł na prezent w stylu retro

Jednym z pomysłów na prezent dla osoby, której młodość przypada na okres PRL-u, są gadżety z tego okresu. Przywołują one wspomnienia oraz stanowią pamiątkę na lata. Można podarować je także osobom, które nie znają tych czasów, ale interesują się historią czy postępem technologicznym. Wśród kultowych gadżetów z okresu PRL-u należy wymienić: maszynę do pisania, walkmana (przenośny odtwarzacz do kaset magnetofonowych) i słynne kalkulatory „Bolek” i „Lolek”. Ciekawym pomysłem na prezent jest również podarowanie słodyczy oraz innych artykułów spożywczych z PRL-u. Dobrze sprawdzą się również koszulki z nadrukami, przywołującymi minioną epokę, np. z logiem PKS-u, polonezem, syrenką lub maluchem. Z tym motywem przewodnim można wybrać również: kalendarze, poduszki, przypinki oraz filmy i komiksy.

