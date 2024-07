1 z 6

Długo wyczekiwana wiosna nareszcie do nas zawitała! Temperatura rośnie, a my zaczynamy odsłaniać coraz więcej ciała. Z szaf wyciągamy krótkie spódniczki, bluzki odsłaniające brzuch i koszulki bez rękawów - choć na razie narzucamy na nie marynarki, kurtki czy płaszcze. (zobacz: Marcelina Zawadzka w wiosennym zestawie! Zobaczcie jej buty! Pasowały do stylizacji?)

Nie zapominajmy, że topy z odkrytymi ramionami wymagają idealnie wypielęgnowanych pach! Jak o nie zadbać, by prezentowały się perfekcyjnie? Oto niezawodne sposoby gwiazd!

Zobacz: Zbyt obcisła sukienka, za krótka mini, zbyt głęboki dekolt... Gwiazdy też zaliczają modowe wpadki!