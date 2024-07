Marcelina Zawadzka pojawiła się ostatnio na pokazie mody portalu Allegro. Na tę okazję przygotowała bardzo efektowną, wiosenną stylizację. Efektowna mini sukienka w delikatny czarno-biały wzór Needle & Thread/Zalando i dopasowane do niej kolorystycznie zamszowe botki na drewnianym słupku marki Marc Cain. Ozdobą zestawu była kultowa czarna pikowana torebeczka Chanel na łańcuszku.

Marcelina Zawadzka postawiła tym razem na jasny kolor ust i wyraźnie podkreślone oczy. A my jej wyjście uznajemy za bardzo udane. Jak Wam się podobała kreacja Marceliny Zawadzkiej? Co myślcie o jej dodatkach? Pasowały do tej stylizacji?

Marcelina Zawadzka na pokazie Allegro.

Co myślicie o zamszowych botkach Marceliny Zawadzkiej? Pasowały do tej stylizacji?!

Luksusowy akcent stylizacji Marceliny Zawadzkiej: czarna pikowana torebka Chanel!

