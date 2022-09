Paulina Sykut-Jeżyna wygrała w plebiscycie "Party". Te looki, zagwarantowały jej tytuł Ikony Stylu 15-lecia

Paulina Sykut-Jeżyna ma doskonałe wyczucie stylu i nie ukrywa, że jej prawdziwa miłość, jeśli chodzi o ubrania to sukienki! Gwiazda Polsatu uwielbia je nosić, bo dzięki nim można w kilka chwil stworzyć modną stylizację na wiele okazji. Teraz prezenterka pochwaliła się nowym zdjęciem w bardzo kobiecej sukience w kwiaty i trzeba przyznać, że w takim wydaniu wygląda doskonale. Co więcej ten model sukienki idealnie sprawdzi się na większość okazji... Paulina Sykut-Jeżyna w ultra kobiecej sukience za 159 zł Sukienki w kwiaty to idealna i ponadczasowa propozycja na wiele okazji. Co prawda za oknami jeszcze zima, ale Paulina Sykut-Jeżyna zdecydowała się na stylizację, która wprowadzi w tę aurę lekki powiew wiosny. Gwiazda zdradziła, że jak każda kobieta stoi czasem przed dylematem w co się ubrać i wtedy sięga po sukienki. Tym razem wybrała ultra kobiecy model marki Greenpoint za 159 zł i zestawiła ją z szarą torebką tej samej marki. Często stoicie przed szafą zastanawiając się co ubrać? .. a gdy już wybierzecie strój, potem -jakie buty, torebkę?😁 Dlatego, sukienki lubię najbardziej:)) Na przykład, do tej, w kwiatowy print, mogę ubrać baleriny, szpilki , trampki 😁 Szara torebka , będzie idealna do balerin, szpilek , trampek 😁i wiadomo... do sukienki😉 Uniwersalnie, świeżo , kolorowo, kobieco:) Powiew wiosny zimą🌸 - napisała na Instagramie Paulina Sykut-Jeżyna. Ten look zebrał same komplementy, a gwiazda dodała, że torebkę zamierza nosić do balerin, szpilek i trampek! Pięknie wyglądasz 😍 I 💖 Princess 💖 Woww💎 Wiosenna Pani Paulina Paulina Sykut-Jeżyna prezentuje się doskonale w wiosennej sukience w kwiaty! Zobacz także: Wyprzedaże zima 2021. Paulina Sykut-Jeżyna w botkach, które w Zarze kupicie za 100 złotych. Ten model wygląda na ultra drogi Ten model jest...