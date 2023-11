1 z 4

Oficjalna podróż Meghan Markle i księcia Harry'ego wciąż trwa. Obecnie para przebywa na Fidżi, skąd przeniesie się do Tongi. Meghan Markle, po krótkiej niedyspozycji, znów jest w świetnej formie. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudzają jej kreacje oraz oczywiście ciążowy brzuszek, który wydaje się być coraz większy. Meghan Markle umiejętnie potrafi go wyeksponować. Ostatnio zaprezentowała doskonale dopasowaną do jej sylwetki sukienkę w kolorze butelkowej zieleni. My jesteśmy pod wrażeniem jej looku. Wy również? Koniecznie sprawdźcie w naszej galerii, kto zaprojektował tę sukienkę i za ile można ją kupić!

