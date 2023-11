1 z 5

Meghan Markle i książę Harry od kilku tygodni podróżują po świecie. Para była już w Australii, gdzie na jaw wyszło, że księżna Sussex jest w ciąży, odwiedziła także Fidżi, natomiast ostatnio pojawiła się w Królestwie Tonga. Jak zwykle oczy wszystkich były zwrócone ku Meghan i jej brzuszka. Księżna wyglądała pięknie w czerwonej kreacji. Widać, że ciąża i ten kolor zdecydowanie jej służą. Markle prezentowała się nienagannie, a wręcz perfekcyjnie, jednak tylko do pewnego momentu. Gdy się odwróciła, oczom wszystkich ukazał się koszmarny widok! Co za wpadka! Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, o co chodzi.

