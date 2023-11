Od czasu dołączenia Meghan Markle do rodziny królewskiej jej styl bardzo się zmienił. Księżna lubiła krótkie i kuse sukienki. Wcześniej nie bała się też założyć bluzki z głębokim dekoltem. Dziś Meghan uważniej kompletuje swoją garderobę. A pomaga jej w tym sztab stylistów. Meghan nie chce dłużej łamać protokołu, jak i boi się kolejnej modowej wpadki.

Reklama

Do tej było ostatnio bardzo blisko, bo 37-latka pragnęła upodobnić się do księżnej Diany! Na ratunek przyszedł książę Karol. O co dokładnie chodzi?