2 z 5

Troskliwa księżna Meghan!

Podczas przemowy Harry'ego to Meghan przejęła parasol i trzymała nad głową męża, aby ten nie zmókł! To pełen troskliwości gest, który zdradza, jak bardzo para dba o siebie. Ich bliskość jest podkreślana na każdym kroku. Warto przypomnieć, że niedawno księżna zapomniała się i powiedziała do męża „kochanie”. Co prawda złamała protokół, ale jednocześnie pokazała, z jaką czułością zwracają się do siebie.

Sprawdź, co na temat gestu księżnej Meghan sądzi ekspertka od mowy ciała!