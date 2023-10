W ostatni poniedziałek Meghan Markle i książe Harry pojawili się w Londynie na ceremonii z udziałem samej królowej Elżbiety II oraz księcia Wiliama i Księżnej Kate. Jak zawsze największą uwagę przykuwały stylizacje księżnej Kate i księżnej Meghan! Obydwie postawiły na bardzo podobne looki w wyrazistych kolorach, czyżby konkurowały o wizerunek? Fotoreporterzy dosłownie nie spuszczali ich z oczu, która z nich wyglądała lepiej?

Reklama

Meghan Markle vs. księżna Kate wojna na stylizacje

Para Sussex pojawiła się w Opactwie Westmisterskim podczas obchodzenia święta Wspólnoty Narodów, oboje wyglądali na szczęśliwych i uśmiechniętych. Przypomnijmy, że w styczniu ogłosili odejście z rodziny królewskiej i ta uroczystość była jednym z ich ostatnich obowiązków jako członków królewskiej pary. Księżna Meghan tryskała energią i wyglądała zjawiskowo. A jak przy niej wypadła księżna Kate? Odkąd popularność Meghan wzrastała z dnia na dzień na Wyspach Brytyjskich, księżna Kate słabo znosiła ten fakt, ponieważ to ona do tej pory była ulubienicą Brytyjczyków. Od tej pory panie konkurują ze sobą - szczególnie pod względem ubioru, a ich kreacje na oficjalnych imprezach (ze ślubnymi włącznie) są bez przerwy porównywane. Zobaczcie jak prezentowały się tym razem! Która wyglądała lepiej?

East News

Zarówno Meghan Markle, jak i księżna Kate na uroczystościach królewskich muszą przestrzegać etykiety dotyczącej ubioru. Długość spódnicy, głębokość dekoltu oraz nakrycie głowy to jedna z najważniejszych zasad. Jednak odkąd Meghan opuściła rodzinę królewską, może sobie pozwolić na mniej formalne stylizacje i kolory. Czyżby Kate jej tego pozazdrościła i poszła w jej ślady? W ostatnich latach obydwie księżne stawiały na skromne stylizacje, żona księcia Williama zawsze występowała w stonowanych kolorach, takich jak beże, szarości czy pastele, a Megan Markle preferowała ciemne barwy: brąz, czerń lub granat. Jednak tym razem obydwie księżne postawiły na ostry kolor i podobne nakrycia głowy!

East News

Odkąd Meghan Markle została księżną, jej styl podziwiany jest na całym świecie. Naturalny urok i mistrzowskie wyczucie stylu naśladują miliony kobiet. Na tę uroczystość zdecydowała się na kreację od Emilii Wickstead w bardzo ostrej zieleni oraz kapelusz Williama Chambersa, a do tego perfekcyjnie dobrane szpilki w kolorze nude marki Aquazzura. Całość stylizacji uzupełniła swoją ulubioną torebką Gabrieli Hearst. Naszym zdaniem Meghan Markle wygląda po prostu zjawiskowo!

East News

Natomiast Kate Middleton to z pewnością jedna z najbardziej stylowych kobiet świata, jej każda stylizacja jest szeroko komentowana w mediach, a styl kopiowany przez miliony fanek na całym świecie. Zawsze elegancka i stylowa, tym razem postawiła na czerwony płaszcz od Catherine Walker, do tego fascynator w tym samym kolorze i aksamitną kopertówkę. Na zdjęciach często można zobaczyć ją w kolorach bordo, butelkowej zieleni czy w błękitach, jednak od jakiegoś czasu kolor czerwony zdecydowanie należy do jej ulubionych. Całość wygląda oczywiście elegancko i szykownie, jednak bardzo zachowawczo. Naszym zdaniem, to zdecydowanie Meghan Markle zadała szyku i zrobiła większe wrażenie swoją stylizacją! A wy co myślicie?