Książę Harry odbył pierwsze oficjalne spotkanie po rezygnacji. Dziennikarze pytali o "Megxit", a on żartował z królowej!

Książę Harry po szokującej decyzji o rezygnacji z obowiązków królewskich wciąż je jeszcze wykonuje. Dwa dni temu wydał oficjalne oświadczenie wideo, w którym odniósł się do igrzysk Invictus Games, których jest pomysłodawcą od 2014 roku. Wczoraj pierwszy raz publicznie kontynuował swoje obowiązki podczas losowania grup przyszłorocznego pucharu świata w rugby. Na terenie Pałacu Buckingham zgromadzili się młodzi sportowcy oraz dziennikarze. Książę Sussex został zasypany pytaniami, o "Megxit", jednak na żadne z nich nie odpowiedział. Chętnie żartował natomiast z królowej Elżbiety w rozmowie z dziećmi. Co powiedział? I czy dobry humor księcia i decyzja o żarcie na temat babci oznacza, że doszli już do wzajemnego porozumienia?

Zobacz także: Książę Harry wydał pierwsze oświadczenie po ogłoszeniu rezygnacji! Co z królewskimi obowiązkami?

Książę Harry żartuje z Królowej Elżbiety II

W czwartkowe popołudnie na terenie Pałacu Buckingham odbyło się o losowanie grup przyszłorocznego pucharu świata w 13-osobowej odmianie rugby. Na wydarzeniu pojawiło się wielu młodych sportowców oraz dziennikarzy. W związku z tym, ze to było pierwsze oficjalne wystąpienie księcia Harry'ego po ogłoszeniu decyzji o odejściu z rodziny królewskiej, dziennikarze zasypali go pytaniami o dalsze plany. Harry jednak konsekwentnie nie odpowiadał na interesujące media pytania, natomiast bardzo chętnie rozmawiał i żartował z dziećmi.

Pokusił się nawet o żart dotyczący samej Królowej Elżbiety II. Ta wypowiedź niezaprzeczalnie wyładowała nerwową atmosferę:

Uważajcie na trawnik mojej babci, bo inaczej wy i ja będziemy mieć przechlapane - zwrócił się do dzieci.

Dziennik Mirror, powołując się na agencję prasową PA, poinformował książę Harry wciąż ma zapełniony oficjalny kalendarz również na początku nadchodzącego tygodnia. Źródła twierdzą, że Harry zostanie w Wielkiej Brytanii jeszcze przez jakiś czas, aby wspólnie prowadzić dalsze dyskusje na temat swojej przyszłości w rodzinie królewskiej. Pałac Buckingham nie opublikował żadnej aktualizacji od czasu osobistego oświadczenia królowej Elżbiety II w miniony poniedziałek.

Zobacz także: Są szczegóły spotkania z królową! Dlaczego Meghan nie mogła zabrać głosu? Książę Karol ostrzega Harry'ego

Książę Harry podczas losowania grup przyszłorocznego pucharu świata w rugby na terenie Pałacu Buckingham został zasypany pytaniami dziennikarzy o "Megxit", jednak na żadne z nich nie odpowiedział. Brytyjscy dziennikarze twierdzą, że robił dobrą minę do złej gry.

Książę Harry z uśmiechem na ustach rozmawiał z młodymi sportowcami. Zażartował również z królowej Elżbiety II.