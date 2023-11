1 z 5

Tego, że Małgorzata Rozenek jest królową sieciówek raczej byśmy nie powiedzieli. Każda jej nowa stylizacja, o której piszemy – czy to płaszcz od Marlu za 1790 zł czy torebka D'Estree za 5000 zł – sprawia, że jakoś ciężko nam jest sobie wyobrazić perfekcyjną panią domu buszującą w koszu z wyprzedanymi ciuchami z popularnej sieciówki.

A tymczasem mamy dla was nie lada niespodziankę. Gwiazda programu „Azja Express" właśnie wrzuciła fotkę, na której ma na sobie sweter z golfem z jednego z waszych ulubionych sklepów – co więcej, kosztuje 40 zł! To nie sen, to końcówka wyprzedaży! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego.

