1 z 5

Każdy kto chociażby na krótką chwilę wyszedł wczoraj z domu wie doskonale, że obecny stan chodników niesie ze sobą ryzyko nagłej śmierci z powodu połamania w wyniku poślizgnięcia się na lodzie. Trapery to zdecydowanie za mało – na taką pogodę potrzebne są buty, które totalnie zminimalizują poślizg, dodadzą trakcji, odizolują od mrozu oraz, oczywiście, będą wyglądały odlotowo.

Więcej: Tak oryginalnej torebki Małgorzata Rozenek-Majdan jeszcze nie miała!

Dobra wiadomość – Małgorzata Rozenek właśnie znalazła buty idealne, dzięki którym wyjście z domu nie musi już wiązać się z ryzykiem połamania kończyn. Co więcej, w swoim najnowszym looku pokazała jak stylizować te oryginalne śniegowce. Są one dość... kontrowersyjne. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego, co musicie o nich wiedzieć.

Więcej: Małgorzata Rozenek-Majdan nosi hit tej zimy z polskiej sieciówki. Na stronie marki już się wyprzedał...