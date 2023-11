5 z 5

Jak najlepiej wystylizować torebkę Chanel? Oczywiście większą ilością Chanel! Małgorzata Rozenek – w ramach trendu na logomanię w stylu Paris Hilton ze wczesnych lat 00. – do swojej torebki ze słynnymi krzyżującymi się literami C dobrała ogromną broszkę z tym samym logo, którą przyczepiła do swojego kardiganu. Ceny takich świecidełek zaczynają się od ok. 2300 zł. Co myślicie o tej stylizacji?