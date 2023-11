1 z 5

Małgorzata Rozenek-Majdan podkreśliła zgrabną figurę w BAAARDZO seksownej stylizacji! Jedna z największych gwiazd TVN zachwyciła swoim wyglądem w dwóch kreacjach na prezentacji wiosennej ramówki stacji, jednak to co założyła już po imprezie robi największe wrażenie. Małgorzata Rozenek wróciła do domu w koronkowej czarnej sukience, która odsłoniła jej wdzięki. Przezroczystości odsłoniły pupę gwiazdy!

Zobaczcie jedną z najodważniejszych stylizacji Małgorzaty Rozenek-Majdan! Wiedzieliście, że ma taką figurę?

