Stasio i Tadzio chodzą do prywatnych szkół, a więc rozpiska polskich ferii ich nie obowiązuje, dlatego też cała rodzina mogła wybrać się na długie wakacje. Kierunek? Tajlandia!

Nie możemy się już doczekać, bo jest to oczywiście Azja i jedziemy w nasz ulubiony region, który kochamy. Energia jest tam niepowtarzalna, zawsze jak wracamy jest takie wyciszenie, które się udziela nawet wtedy, gdy już tutaj jesteśmy. Podczas wakacji ładujemy akumulatory, to coś, co jest nam potrzebne. Ważne jest również, żebyśmy spędzili czas z chłopakami, więc nasze wakacje są wyjątkowe – mówi agencji Newseria Lifestyle Radosław Majdan, były piłkarz.