Małgorzata Rozenek-Majdan w najmodniejszych butach tej wiosny. Te kalosze to hit nadchodzących miesięcy

Małgorzata Rozenek - Majdan już ma najmodniejsze buty tej wiosny! Na romantyczny spacer po plaży razem z Radosławem Majdanem, wybrała fantastyczne kalosze. Każda kobieta, która kocha modę, powinna je mieć w swojej szafie, bo ten model jest teraz totalnym hitem. Sami spójrzcie, jak fantastycznie wygląda w nich gwiazda.

Małgorzata Rozenek - Majdan w hitowych kaloszach

Małgorzata Rozenek - Majdan to prawdziwa ikona klasy i stylu. Jej stylizacje zawsze robią wrażenie na fankach, które często inspirują się stylem gwiazdy. Żona Radosława Majdana kocha modę i uwielbia się nią bawić, a niedawno gwiazda ruszyła nawet z własną marką ubrań "Mrs. Drama". W najnowszej stylizacji Małgorzaty Rozenek - Majdan, oczywiście nie mogło zabraknąć elementów garderoby z jej butiku.

Małgorzata Rozenek - Majdan na spacer po plaży wybrała czerwony komplet składający się z prążkowanego półgolfu oraz spodni z rozszerzanymi nogawkami. Dostaniecie go w sklepie gwiazdy, za dokładnie 399 złotych. Do tego żona Radosława Majdana założyła czarną klasyczną kurtkę oraz fantastyczne modne kalosze, również w czarnym kolorze. Sami spójrzcie, jak fantastycznie wyglądał jej ostatni total look!

Małgorzata Rozenek - Majdan wybrała kalosze marki Hunter, za które trzeba zapłacić ok. 500 złotych. To prawdziwy hit tej wiosny i uwierzcie nam - zobaczycie je na nogach u wielu kobiet, dlatego warto jest je mieć w swojej szafie.

Ostatnio coraz więcej gwiazd w swoich stylizacjach decyduje się właśnie na kalosze - niedawno widzieliśmy w podobnych butach Annę Lewandowską!