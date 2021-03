Anna Lewandowska w hitowych butach za 2200 złotych. Te kalosze będziecie widzieć wszędzie wiosną 2021

Anna Lewandowska jest wierną fanką Celine. Ma w swojej szafie już kilka projektów tej luksusowej marki, m.in. krótki top w paski, trapezową torebkę czy jej ulubione okulary przeciwsłoneczne ze zwierzęcym motywem. Lewandowska postanowiła dołączyć do tego grona jeszcze jeden projekt Celine - mowa o gumowych kaloszach, które pochodzą z najnowszej kolekcji Celine na sezon wiosna-lato 2021.

Kalosze na wiosnę 2021 w stylu Anny Lewandowskiej - idealne na spacery!

Anna Lewandowska zakochała się w klasycznych krótkich granatowo-białych kaloszach sygnowanych logo Celine. Trenerka zdecydowała się je zestawić z krótkimi ciemnymi jeansami, białą oversizową bluzą i szarą marynarką od Magdy Butrym. Stylizacja jest pozornie bardzo prosta, jednak wszystkie elementy pasują do siebie idealnie. Ania śmiało może się w niej wybrać na szybkie zakupy lub na spacer z Klarą i Laurą.

Zobacz także: Anna Lewandowska w ultramodnej bluzce na wiosnę 2021. Wydała na nią ponad 5 tys. zł! Niemal identyczne kupisz za 29 zł!

Kalosze - z czym je nosić?

Kalosze to z pewnością dobra inwestycja. Możesz je nosić na wiele sposobów. Celine przekonuje, że ten model będzie wyglądać dobrze z kwiecistą spódnicą i klasyczną bomberką. Możesz je również zestawić z jeansowymi szortami lub tak jak Anna Lewandowska połącz je z ciemnymi mom jeans i oversizową marynarką. Jeśli dodasz do tego czapkę z daszkiem, look będzie gotowy!

Kalosze Celine kosztują ok. 2200 złotych. Pochodzą z najnowszej kolekcji i dostępne są tylko w jednej wersji kolorystycznej - granatowo-białej.