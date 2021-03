Stylowi Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan załatwiają sprawy na mieście. Wyglądają jak… rodzeństwo?

Małgorzata Rozenek-Majdan razem ze swoim mężem są bardzo stylowi. Bez względu więc w jakim celu wybierają się na miasto, starają się zawsze wyglądać schludnie i modnie, co udowodnili, nie raz przyłapani przez paparazzi. Nie inaczej było tym razem! Para postanowiła nie tylko wystroić się w ubrania o wzorze kraty, które są hitem wiosny 2020, ale także idealnie skomponować się kolorystycznie, jak myślicie, wyszło im?

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan przyłapani na zakupach, pasują do siebie?

Przechadzający się warszawskimi ulicami Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wybrali bardzo stylowe stylizacje. Zbliżająca się wiosna sugeruje, by postawić na jasne kolory i tak właśnie zrobiła para. Oboje też zaprezentowali swój sposób na elegancję.

Radosław postawił na brytyjski sznyt i marynarkę w kolorze szaro-brązowym. Do tego dobrał białą koszulę, sweterek w serek i krawat. Radek postawił na ponadczasowe szare spodnie i eleganckie, skórzane buty. Kiedyś podobny zestaw kojarzyłby się z nudą, ale Radek ożywił stylizację kolorami i fryzurą. Włosy związał w przylizany koczek, który dodał mu nieco "niegrzeczności". Całość wyszła bardzo elegancko, ale bez zadęcia.

Gosia oczywiście zadbała, by pasować do partnera. Także postawiła na kratę, która zdobi jej płaszcz w kształcie prostej marynarki, ten wzór znajdziemy w wielu sieciówkach. Do tego białe spodnie, biały golf i białe buty, a na głowie ciasno związany koczek. Trzeba przyznać, że jednolitą stylizacją Gosia podbiłaby niejeden salon mody.

Jak Wam się podoba taki styl i para, która ubiera się podobnie?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek w spodniach, które optycznie wyszczuplają nogi. Identyczne kupisz w sieciówce za 39 zł

Małgosia i Radek postawili na elegancję w przemyślanym stylu. Każdy element wydaje się być przemyślany i idealnie dopasowany.

Gosia znalazła rozwiązanie na marcową, zmienną pogodę. Lekkie buty i płaszcz zestawiła z ciepłym golfem. Całość przełamuje świetna, czarna torebka.

Radosław wybrał strój brytyjskiego gentelmana.

Gosia i Radek zdecydowali się na stylizacje w jasnych kolorach.