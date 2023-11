1 z 5

Pary, które zakładają pasujące do siebie stroje. Co o tym myślicie? Czy jest to urocze i kochane, czy może raczej denerwujące i zbyt nachalnie domagające się o uwagę? My skłaniamy się raczej za pierwszą z opcji – szczególnie że historia show-biznesu aż pęka w szwach od par, których stroje były do siebie dopasowane. Kim i Kanye, Kate i William, David i Victoria – no i oczywiście legendarny jeansowy total look Justina i Britney zapisały się już na stałe nie tylko w naszej pamięci, ale i w historii mody.

Do tego zacnego grona właśnie dołączyła polska power couple – Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Polscy Beckhamowie wybrali się parę dni temu do butiku Ewy Minge aby wziąć udział w charytatywnej akcji projektantki „Koty budują dom dla człowieków" – na której pokazali się w skoordynowanych stylizacjach. Zajrzyjcie do naszej galerii, żeby poznać szczegóły.

