Jakiś rok temu Małgosia Rozenek rozsadziła internet swoją wypowiedzią w pierwszej edycji programu „Azja Express", w której tłumaczyła napotkanemu w autobusie autochtonowi, że razem z Radosław Majdanem są polską wersją słynnej power couple, państwa Beckhamów.

Wszystko wskazuje na to, że ta żartobliwa sugestia powoli staje się prawdą. Radosław Majdan – po imponującej karierze sportowej i występie w telewizji – właśnie wypuścił sygnowany swoim nazwiskiem zapach.

Vabun to zamknięta w zgrabnym flakonie niebanalna woda perfumowana, której nosem jest sam były bramkarz, mąż Małgorzaty Rozenek oraz opiekun dwóch buldogów. Zatem trzy męskie warianty (Classic, Gold i Sport) spodobają się pewnym siebie, przebojowym facetom. Do skomponowania dwóch kobiecych zapachów Vabun No.1 i No. 5 przyczyniła się także Małgorzata Rozenek-Majdan. Efekt? Oba ukazują bogactwo kobiecej natury – jej delikatną, subtelną stronę, ale też tę zmysłową i pełną pasji.

Jak pachnie Vabun? Woda zawiera szlachetne nuty drzewne, kwiatowe i szyprowe, które nadają zapachom wyjątkowy charakter.

