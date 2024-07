Justyna Steczkowska to artystka, która wykreowała swój własny, wyrazisty styl. Czasem artystka nawet sama projektuje własne kreacje - tak było w przypadku czerwonej sukni, którą założyła na bal Fundacji TVN.

Wokalistka lubi również poszaleć z makijażem! Na gali Kobieta Roku Glamour Steczkowska zaprezentowała barwny make-up w odcieniach błękitu. Jak go zrobić? Potrzebne są 3 kolory mocno napigmentowanych cieni do powiek. Warto skorzystać z paletki - będziemy mieli pewność, że wszystkie odcienie należą do tej samej tonacji kolorystycznej. Przy pomocy ściętego pędzelka nałóż najchłodniejszy odcień niebieskiego na ruchomą część górnej powieki i wyciągnij w kształt „kociego oka’’. Dolną powiekę pociągnij turkusem, a w kącikach oczu dodaj plamki cytrynowego cienia. W takim makijażu bardzo ważne jest mocne i staranne wytuszowanie rzęs - najlepiej nałóż dwie warstwy tuszu.

Przy tak mocnych oczach reszta powinna być neutralna: cera bez skazy (przyda się mocno kryjący podkład), usta w naturalnym kolorze, delikatnie zaróżowione policzki.

Podkład Ultra HD, Make Up For Ever, 199 zł

Róż do policzków Creme Puff Blush, Lovely Pink 5, Max Factor, ok. 49,99 zł

Mascara False Lash Wings Superstar, L'Oréal Paris, 60 zł

Paleta cieni do powiek Electric, Urban Decay, ok. 210 zł

Pomadka I'm, Pupa, 67 zł

Kredka do brwi Sourcil Precision, Bourjois, ok. 22 zł

Lakier do paznokci Ciate, 45 zł